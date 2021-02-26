شكرا لبحثكم عن خبر مصادر حوثية تعلن استهداف اجتماعًا عسكريًا لقادة وضباط التحالف العربي بمأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر عسكرية حوثية، إن مليشيا الحوثي الإرهابية، استهدفت مساء الخميس، اجتماعا عسكريا لقادة وضابط التحالف العربي في محافظة مأرب (شرقي اليمن).

ونقلة قناة الميادين عن مصادرعسكرية حوثية قولها؛ إن المليشيات استهدفت بضربة صاروخية اجتماعاً عسكرياً لقادة وضباط التحالف العربي في المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب شرق اليمن.

وزعمت المصادر، أن الضربة الصاروخية على المنطقة العسكرية في مأرب كانت دقيقة وخلفت قتلى وجرحى من بينهم قيادات عسكرية في التحالف العربي.

وكانت مصادر عسكرية وميدانية، قالت في وقت سابق، إن مليشيا الحوثي استهدفت بصاروح باليستي "صحن الجن" في مارب، ما أدى الى إصابة ثلاثة جنود.