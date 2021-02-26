شكرا لبحثكم عن خبر عدن .. إرتفاع إيرادات مكاتب السلطة المحلية في المعلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - إرتفعت إيرادات عدد من مكاتب السلطة المحلية في مديرية المعلا بعدن خلال الشهرين الماضية بنسب كبيرة، وفقا للمركز الاعلامي للمديرية.

وأفاد ناصر الذماري المدير المالي والاداري في مكتب الاشغال العامة في مديرية المعلا بالعاصمة عدن إن إيرادات مكتب الاشغال في مديرية المعلا ارتفعت بنسبة 100% خلال الشهرين الماضية.

تأتي هذه الزيادة في مكتب الاشغال بالمديرية في ظل ارتفاع ايرادات مكتب الواجبات بالمديرية أيضا بنسبة 30% بحسب تصريح الاخ هاني بلابل مدير مكتب الواجبات في المديرية.

وتسعى السلطة المحلية في المديرية لرفع مستوى الايرادات لمواجهة متطلبات المديرية من مشاريع تنموية ومعالجة بعض المشكلات في البنية التحتية بحسب الإمكانيات المتاحة.