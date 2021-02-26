شكرا لبحثكم عن خبر محمد علي الحوثي يوجه دعوة عاجلة للإمارات بشأن العميد ”أحمد علي ” والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - وجّه رئيس مايُسمى باللجنة الثورية العليا لمليشيا الحوثي، محمد علي الحوثي، دعوة عاجلة للإمارات بشأن العميد وأحمد علي عبدالله صالح المقيم في أراضيها.
ودعا الحوثي النظام الاماراتي إلى السماح للسفير احمد علي عبدالله صالح بالعودة إلى اليمن.
وقال في تغريدة له، إن الإمارات ليس لها الحق بعدم السماح للسفير أحمد علي بالعودة الى اليمن، ولا مبرر لبقائه في الإمارات.
وأضاف القيادي الحوثي، "سبق أن وجهت دعوة للإمارات في مرة سابقة إلى السماح للسفير احمد علي بالعودة إلى اليمن لأسباب انسانية ".
ويفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على "أحمد علي" النجل الأكبر للرئيس الراحل علي عبدالله صالح المقيم في الإمارات، تحت البند السابع، باعتباره أحد المعرقلين للتسوية السياسية في اليمن.
الجدير بالذكر، أن الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أقاله العميد أحمد علي صالح من منصبه سفيرا لليمن في أبوظبي، مطلع العام 2015.
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