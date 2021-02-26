شكرا لبحثكم عن خبر غضب واستنكار يمني بعد عرض تمثال حميري باسم امير قطري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثارت فضيحة عرض تمثال يمني في متحف طوكيو باسم أمير قطري استنكارا واسعا لدى شريحة واسعة من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي والمثقفين اليمنيين.

وتصدر هاشتاق #قطر_تسرق-آثار_اليمن الترند على منصة تويتر، حيث غرد اليمنيون بآلاف المنشورات المنددة بهذا الحادثة التي اعتبروها انتهاكا يجب محاسبة فاعليه وتزويرا للتاريخ وسرقة مفضوحة لأثر يمني عمره ألفي عام.

غرد الصحفي “محمود العتمي” قائلا “‏تمثال أثري يمني نادر، سرقه القطريون، من معبد قرب سيئون، لم نسمع موقفاً حتى اللحظة لمسؤول في الشرعية، حتى “معمر الإرياني” الذي يغرد عن كل الأشياء التافهة، بلع لسانه الوعل البرونزي أكثر قيمة من العائلة القطرية الحاكمة كلها.. هل يخشى الإرياني تخريب المصالحة مثلاً؟!”

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وربط الدكتور “عباس اليمني” هذه الواقعة بأخرى شبيهة بها حيث قال: ” ‏ميليشات الحوثي باعت لإسرائيل نسخة التوراة التي تعود كتابتها الى ما قبل 8000 سنة، ومليشيات الإصلاح باعت لقطر الوعل الحضرمي عثتر والذي يعود الى ما قبل 2000 سنة” وختم تغريدته بالقول “جميعهم لصوص !!!”

وحمّل المحامي “محمد علي علاو” النظام القطري المسؤولية عن سرقة الآثار بتواطئ من حليفيه في اليمن جماعتي الحوثي والإخوان.

وأضاف: “موزه المسند ونظام تميم الارهابي يسرق آثار اليمن بتواطؤ وشراكة اخوان وحوثيين اليمن، بينما موهت قطر عبر الجزيرة والاخوان والحوثي عليكم كذبا وزورا ان الامارات تنهب أشجار سقطرى”.

‎وكان تحقيق فرنسي قد كشف عن “نهب وعل برونزي مصنف ضمن القطع الأثرية النادرة في اليمن، حيث تساءل معدو التحقيق الذي نشره موقع “فرانس. تي في. أنفو”: “كيف يمكن أن ينتهي المطاف بتمثال قديم تم تحديد مصدره الأصلي وهو معبد يمني، في أيدي الناهبين، وينتقل من متحف فونتينبلو إلى المتحف الوطني في طوكيو، دون أن يلفت انتباه أحد؟”

وجاء في التحقيق: “تم عرض التمثال في متحف فونتينبلو عام 2018 ثم بعد عام عرض في متحف طوكيو الوطني، كجزء من مقتنيات مجموعة الشيخ حمد آل ثاني، ابن عم أمير قطر.

ونقل الموقع قول الباحث جيريمي شيتكاتي، إن سقوط الوعل البروزني في أيدي المجموعة المملوكة لحمد بن جاسم آل ثاني “كان إثر عملية نهب تعرض لها معبد يمني نتيجة الوضع الفوضوي الذي تشهده اليمن”.