شكرا لبحثكم عن خبر السلطة المحلية بلحج تعلن رفضها جبايات الحزام الأمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أصدرت السلطة المحلية في محافظة لحج تعميما هاما بخصوص الجبايات والرسوم التي أعلن عنها الحزام الأمني في المحافظة.

واعلنت سلطات لحج في التعميم رفضها لجبايات الحزام الأمني مؤكدة تمسكها بالقوانين النافذة بالجانب المالي والضريبي.

وحصلت صحيفة "عدن الغد" على نسخة من التعميم جاء فيه مايلي:

الموضوع / تعميم من السلطة المحلية م / لحج

تشيد السلطة المحلية م / لحج بالدور البطولي الذي قامت به الأجهزة الأمنية في المحافظة ولا زالت وستظل هذه القوات تعمل في ارساء مداميك الأمن والسكينة العامة في المحافظة .. ولا ينكر ذلك الا جاحد سواء في تصديها للتنظيمات الارهابية وقبلها في مواجهة مليشيات الحوثي تحت لواء المقاومة ..

الا أن السلطة المحلية م / لحج قد تلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما صدر من الحزام الأمني تحت مسمى الهيئة العامة للدعم والاسناد والخاص بما يسمى بفرض الرسم المضاف ۳ ٪ على المؤسسات والشركات التي يتجاوز مبيعاتها خمسون مليون ريال في محافظة لحج ..

وعليه .. فإننا في السلطة المحلية م / لحج نلتزم بالقوانين النافدة ذات الصلة بالجانب المالي والضريبي اليسارية والتي نحت في قوانينها ولوائحها على الكيفية التي يتم فيها تحصيل هذه الرسوم والضرائب ومحددة الأوعية والرسوم الواجب دفعها .. كما حددت هذه القوانين من هي الجهات المختصة بتحميلها والجزاء المترتب على مخالفتها ، وبهذا فان السلطة المحلية لا تسمح لأي تصرفات او افعال من شانها المساس بسيادة القانون سواء في فرض رسوم أو جبايات خارج النصوص القانونية والقرارات ذات الصلة بهذا الشأن والصادر من رئاسة مجلس الوزراء .

هذا والله ولي التوفيق ،،،

اللواء الركن /

احمد عبدالله علي التركي

محافظ محافظة لحج

رئيس المجلس المحلي

قائد اللواء 17 مشاة