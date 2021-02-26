شكرا لبحثكم عن خبر "سر غريب في حياة والدها" ابنة الرئيس المصري الراحل "السادات" تكشفة! والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت رقية السادات الإبنه الكبرى للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات عن سر غريب في حياته المهنية قبل أن يتولى رئاسة الجمهورية بعد رحيل الرئيس جمال عبد الناصر .
وقالت رقية السادات أن الرئيس الراحل أنور السادات تقدم للتثميل في أربعينيات القرن الماضي أي قبل ثورة 1952 م ، وسقوط حكم الملك فاروق .
وأشارت أن الرئيس السادات تقدم بالفعل بطلب للمنتجة السينيمائية الشهيرة آنذاك " آسيا " ، وكان يهدف بهذا إبعاد شبهة العمل السياسي عنه بعد أن ظل تحت مراقبة البوليس السياسي ، لكنه لم يقم بالتمثيل قط .
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