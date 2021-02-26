شكرا لبحثكم عن خبر زعيم المليشيا "عبدالملك الحوثي" ولأول مرة يظهر بهذا الشكل ..وناشطون يجيبون عن التساؤلات! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ظهر عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة ميليشيات الحوثي الارهابية بشكل غير معهود، عبر شاشة قناة "المسيرة" التي تبث خطاباته القديمه.

وأطل الحوثي على شاشة "المسيرة"، مرتديا عمامة يمنية، وهو ما لم يفعله من قبل في خطاباته التي يلقيها على أنصاره عبر القناة الناطقة باسم الجماعة، ما أثار العديد من التساؤلات والتكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق صحف يمنية.

لاجديد في خطاب عبدالملك #الحوثي غير تغيير وضعية العمامة.

كلام مكرر طويل ممل نفس المصطلحات ونفس الاسطوانة بعيد عن الواقع وهزائم المليشيا بالجبهات استجداء القبائل لتقديم ابنائهم للقتل ممارسة جماعته للارهاب تكذب المثالية التي يلوكها في كل خطاب.

وخرج زعيم "جماعة الحوثي" في خطاب في يوم جمعة، ليقول فيه إن حجم المعركة في الساحل الغربي يتطلب المزيد من التحشيد من جميع المحافظات. وأضاف الحوثي في كلمة تلفزيونية على موقع قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة.