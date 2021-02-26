شكرا لبحثكم عن خبر أكثر من 50 نائبا يطالبون برفع العقوبات عن الزعيم والعميد أحمد علي (الاسماء) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وقع أكثر من 50 نائبا برلماينا مؤتمريا -بينهم ثلاثة مستقلين واصلاحي -على مذكرة يطالبون من خلالها برفع العقوبات عن رئيس الجمهورية السابق الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح وعن سعادة السفير احمد علي عبد الله صالح ولما تقضيه المصلحة الوطنية .

موضحين ان الدساتير والنظم الدولية والوطنيه لا تنسجم باي حال من الاحوال باقامة مثل تلك العقوبات فضلاً عن استمرارها

نص المذكرة مع اسماء النواب الموقعين

بسم الله الرحمن الرحيم

استجابه للحملة الشعبية المطالبة برفع العقوبات عن رئيس الجمهورية السابق الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح وعن سعادة السفير احمد علي عبد الله صالح ولما تقضيه المصلحة الوطنية ، وحيثيات الواقع ووقائعه فاننا اعضاء البرلمان اليمني ، نؤكد المطالبه لرفع تلك العقوبات التي بُنيت على معلومات غير واقعية وفي ظرف زمني غير طبيعي.

اننا ومن واقع المسؤولية والامانة التاريخة نطالب هيئة الامم المتحدة ومجلس الامن واللجان المختصة ومبعوثها الى اليمن والجهات ذات الصلة في الداخل والخارج ، بتحمل المسؤولية والاستجابات للنداءآت المتكررة وللمنطق والمصلحة الوطنية ، برفع العقوبات عن الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية السابق والذي قدم حياته لمبادئ القيم والحوار والثورة والديمقراطية والجمهورية والحقوق الانسانية وقضى حياته في سبيل ذلك ،

ورفع تلك العقوبات الظالمة عن سعادة السفير احمد علي عبد الله صالح ، سفير اليمن السابق لدى دولة الامارات العربية المتحدة ، والمعروف بقيمه الوطنية والاحتكام للدستور والقانون الوطني والدولي ...

ان الدساتير والنظم الدولية والوطنيه لا تنسجم باي حال من الاحوال باقامة مثل تلك العقوبات فضلاً عن استمرارها ،

ان معايير السلام ومتطلباته تستدعي الوقوف بجديةومسؤوليه امام مثل ذلك وصولاً لترسيخ تلك القيم التي تابى الظلم وترفض اسبابه ودوافعه واستمراره ،

واستشعارا بالمسؤولية

فاننا نحن اعضاء البرلمان اليمني ولكل الاعتبارات الخيرة ، نرفع ونكرر هذا النداء آملين الاستجابة العاجلة والعمل الجاد لرفع تلك العقوبات الضالمة الضارة ..

وتقبلوا خالص التحية ..

اعضاء البرلمان اليمني

كشف بأعضاءمجلس النواب :-

١-عبد الرحمن صالح معزب

٢- علي مسعد اللهبي

٣- ابراهيم احمد المزلم

٤- علي قايد الوافي

٥- ناصر محمد باجيل

٦- علي حسن جيلان

٧- محسن علي البحر

٨-عوض محمد بن الوزير العولقي

٩- امين محمد الصلوي

١٠- زيد احمد طه

١١- عبد السلام احمد الدهبلي

١٢- قاسم محمد الكسادي .

١٣- احمد محمد قبوع .

١٤- عبد الوهاب محمد عامر .

١٥- عبدالوهاب محمود معوضه

١٦- محمد رشاد العليمي

١٧- محمد مهدي الكويتي .

١٨ حميد محمد شعبين

١٩- مهدي علي عبد السلام

٢٠ محمد نجيب احمد الحزمي

٢١ عبد الرحمن العشبي

٢٢. خالد صالح شائف الردفاني

٢٣ حسين حسين السوادي

٢٤ مبخوت بن مبارك بن ماضي

٢٥ عبدالحميد فرحان

٢٦-عبدالله بن عبدالله بدرالدين

٢٧- علي محمد الصعر

٢٨ -ابراهيم شعيب الفاشق

٢٩- نصر زيد محي الدين

٣٠ -هبه الله علي شريم

٣١- احمد الاصبحي

٣٢- حميد الجبرتي

٣٣- محمد عبد الحافظ العيسائي

٣٤- محمد احمد الزويدي

٣٥-اسحاق بن يحيى القحم

٣٦- عبد الله الخلاقي

٣٧- زكريا الزكري

٣٨ - احمد الزهيري

٣٩- شوقي القاضي

٤٠- شوقي شمسان

٤١-صالح سالم هادي العامري

٤٢-عبدالخالق البركاني

٤٣ - سمير خيري رضا

٤٤- بكيل بن ناجي بن عبدالله الصوفي

٤٥- علي شايع مثنى

٤٦- عبد ربه احمد سالم العمري .

٤٧- عبد الله البشيري

٤٨- محمد محمد منصور

٤٩- عبده علي العودي

٥٠- صغير حمود عزيز

٥١- محمد صالح عفيف الحميري

٥٢- ياسر احمد العواضي