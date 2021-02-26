شكرا لبحثكم عن خبر مأرب..انكسار محاولات هجومية للحوثيين والخسائر فادحة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كسرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، الخميس هجمتين انتحاريتين، شنتهما المليشيا الحوثية المتمردة، في جبهات نهم شرق صنعاء، وجبهات شمال غرب وجنوب مأرب.

ففي جبهة الجدعان، نهم، تمكن أبطال الجيش والمقاومة من كسر هجوم للمليشيا، حاولت التقدم من خلاله إلى مواقع الجيش في منطقة محزام ماس وسائلة المخدرة.

وقال قيادي ميداني لـ "سبتمبر نت" إن المواجهات استمرت لساعات، تكبدت فيها المليشيا الحوثية الانقلابية خسائر كبيرة، إذ سقط 17 عنصراً.. مشيراً إلى أن الجيش تمكن من إحراق وتدمير 4 آليات عسكرية.

وأضاف أن طيران التحالف العربي نفذ أثناء المعارك غارتين جويتين استهدفتا تجمعات وعربات قتالية تابعة للمليشيا في وادي الضيق، والتي كانت في طريقها إلى الجبهة ذاتها.

إلى ذلك كسرت قوات الجيش ورجال المقاومة هجوماً آخر للمليشيا الحوثية، في جبهة حيد آل أحمد في مديرية رجبة، أطراف محافظة مأرب الجنوبية.

وقال قائد جبهة جبل مراد العميد الركن، حسين الحليسي لـ "سبتمبر نت" إن أبطال الجيش تمكنوا من دحر عناصر المليشيا الإرهابية التي حاولت التسلل إلى بعض مواقع الجيش الوطني في جبهة حيد آل أحمد في مديرية رحبة.. مشيراً إلى أن المليشيا تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأضاف أن المعركة التي احتدمت منذ ليل أمس الأربعاء، فشلت المليشيا من تحقيق أي تقدم، وأنها تكبدت عشرات القتلى والجرحى بنيران أبطال الجيش والمقاومة.

ولفت إلى أن الحشود والأنساق البشرية، التي تزج بها المليشيا الحوثية الإرهابية في مديرية رحبة جنوب غرب محافظة مأرب تعود جثثاً هامدة.

وأشاد قائد جبهة جبل مراد بدور مقاتلات التحالف العربي، التي تدك وتستهدف التعزيزات العسكرية للمليشيا الإرهابية القادمة من محافظة البيضاء.