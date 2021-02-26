مـــهـم ..الجيش يحرر أهـم المواقع الاستراتيجية القريبة من سد مأرب

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يزيد بن سلمان - شبوة - استعادت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبإسناد التحالف يوم الخميس 25 فبراير/ شباط 2021م، منطقة الزور والتباب السود المجاورة لها، في جبهة صرواح بمأرب. الإنجاز الجديد والمهم يحصر المليشيات ويدفعها أكثر للخلف بعيداً عن أسوار مدينة مأرب. وتتواصل العمليات وتقدم القوات في صرواح بينما تقدمت قوات الجيش والمقاومة نحو مدينة الحزم عاصمة الجوف.

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