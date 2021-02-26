عاجل.. بايدن يتعهد للملك سلمان بالدفاع عن المملكة من هجمات الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 فبراير 2021

الخليج 365- متابعات

نقلت وكالة أنباء رويترز العالمية، في نبأ عاجل لها منذ قليل نقلًا عن تصريحات المتحدث باسم البيت الأبيض ، تواصل الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لبحث الأمن الإقليمي بما في ذلك الإنهاء السلمي للحرب في اليمن والتزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة للدفاع عن أراضيها

وكشفت المتحدث باسم البيت الأبيض، أن بايدن أبلغ الملك سلمان بأنه سيعمل على جعل العلاقات الثنائية قوية وشفافة قدر الإمكان.