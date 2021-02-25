بلادنا تحذر من موجة ثانية محتملة من فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت السلطات الصحية في الجزء الذي تسيطر عليه الحكومة من اليمن اليوم الأربعاء إن على المستشفيات أن تستعد لموجة ثانية محتملة من فيروس كورونا وأن تتخذ إجراءات لمنع انتشاره.



وسجلت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ الأربعاء 34 حالة إصابة جديدة بالمرض في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية وهو أعلى عدد إصابات يومية منذ يوليو (تموز).

وسجلت الحكومة اليمنية 2187 حالة إصابة بفيروس كورونا توفي منها 620.

ولم تقدم ميليشيا الحوثي الإرهابية أرقاما منذ مايو (أيار) عندما قالت إنها سجلت أربع إصابات ووفاة واحدة.

ومن المتوقع أن يتسلم اليمن أول شحنة لقاحات تشمل 2.3 مليون جرعة عبر برنامج كوفاكس بحلول مارس (آذار)، وهي جزء من إجمالي 14 مليون جرعة طلبها اليمن تكفي (23 %) من السكان.