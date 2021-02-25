إب.. مساعٍ حوثية للسطو على جمعيات خيرية

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت مصادر مطلعة، عن مساع ٍحوثية للسيطرة على جمعيات خيرية في محافظة إب، وسط اليمن.



وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لـ "يمن شباب نت"، إن "مليشيات الحوثي الإرهابية تسعى للسيطرة على ممتلكات جمعيات خيرية وتغيير إداراتها".



وأضافت، أن المساعي الحوثية بدأت منذ أعوام، حيث قامت المليشيات بنهب مقار بعض الجمعيات والتحكم في قرارات بعضها الآخر تحت الإكراه والتهديد بالقوة.



وأشارت إلى أن المليشيات في الآونة الأخيرة سعت إلى السطو والسيطرة على ممتلكات وأصول وأرصدة عدة جمعيات خيرية، عبر استصدار أوامر غير قانونية من مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل.



وأوضحت المصادر أن تلك المساعي فشلت بعد رفض مدير المكتب "نصر البعداني" الرضوخ للإملاءات الحوثية، الأمر الذي دفع المليشيا الحوثية إلى إقالته وتغيير أحد مواليها بديلاً عنه لتمرير هذه الأوامر في مقدمة للسطو على الجمعيات وتغيير إداراتها.



وأكدت أن المليشيات عينّت مديراً جديداً للمكتب من خارج منظومة موظفي المكتب و لايملك أي مؤهل إداري أو خبرة سابقة في مجال عمله، فضلاً عن أنه متورط في قضايا سطو على أراضي وممتلكات.



وخلال السنوات الماضية سطت مليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق سيطرتها على العشرات من الجمعيات الخيرية والأهلية والمنشآت الخاصة بقوة السلاح، وصادرت أملاكها وأصولها لصالح قيادات نافذة في الجماعة.

