لملس يتخذ إجراء هام لدعم الريال اليمني

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يزيد بن سلمان - شبوة - هام وحصري...

محافظ عدن لملس يوجه بإيداع مبيعات الغاز في البنك المركزي بعدن

خاص - عدن

ضمن مساعي دعم جهود الحكومة في خطتها نحو التعافي، وجه محافظ العاصمة عدن الاستاذ احمد حامد لملس بوقف التعامل مع الصرافيين وايداع مبيعات الغاز المنزلي في حسابات الحكومة في البنك المركزي بعدن.

وكشفت وثيقة صادرة من محافظ العاصمة التوجيه بوقف التعامل في تحويل مبالغ المحصلة من مبيعات الغاز المنزلي عبر الصرافيين وتحويل المبالغ الى الشركة اليمنية للغاز عبر حسابها التابع للحكومة في البنك المركزي اليمني بعدن وذلك وفقا للعمل المؤسسي للدولة.

وجاء في القرار الغاء اي عمولات تحت مسمى تحويلات الصرافة والتي كانت تحتسب من قيمة اسطوانة الغاز على المواطن حيث سيعمل بهذا التوجيه من تاريخ صدوره.

ويواصل المحافط لملس جهوده الحثيثة في اعادة اليات العمل المؤسسية في كافة مرافق الدولة والتي اتجهت خلال الفترة الماضية للتعامل في أطر غير رسمية أو مؤسسية.