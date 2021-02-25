شكرا لبحثكم عن خبر منظمة "أرضية مشتركة" تختتم ورشة العمل حول تقنيات الاتصال والتواصل في لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - - لحج / أنوار العبدلي

اختتمت منظمة البحث عن أرضية مشتركة صباح اليوم الخميس بمدينة الحوطة بمحافظة لحج ورشة العمل الخاصة حول تقنيات الاتصال والتواصل والذي يأتي ضمن مشروع التعافي وتقوية النظام الصحي " صحتي اولا" .

حيث تأتي الورشة بدعم USAID بقيادة منظمة " جون سنو " وتحت رعاية مكتب الصحة والسكان بمحافظة لحج .

وتعرف المشاركين والمشاركات من الكوادر الصحية من ثلاث مديريات بلحج " تبن - المسيمير - المقاطرة " خلال فترة الورشة والتي بدء الثلاثاء الفائت ٢/٢٣ واستمرت ثلاثة أيام متتالية على مجموعة من المهارات ومعارف الاتصال والتواصل وأهميته وأنواعه وأشكاله ومعوقات عملية الاتصال .

كما تعرف المشاركون كذلك من خلال مدرب الورشة محمد نزار على الاستشارات الطبية والمهارات في تقديمها وكيفية تطبيق نظام الاتصال بين الأفراد في الرعاية الصحية بالإضافة لمفاهيم النوع الإجتماعي .

هذا ونشير إلى أن مشروع التعافي وتقوية النظام الصحي " صحتي اولاّ الذي تنفذه منظمة البحث عن أرضية مشتركة يستهدف ثلاث محافظات على مستوى الجمهورية وهي " لحج - تعز - عدن " حيث نفذت المنظمة مشروعها في لحج باستهدافها ثلاث مديريات " تبن - المسيمير - المقاطرة " بإقامة دورة تدريبية في تدريب وسطاء محليين من الكوادر الصحية والمجتمعية كما تم تنفذ دورة وجلسات مسح للنزاعات في إطار المجال الصحي بفترات سابقة من العام المنصرم ٢٠٢٠م إلى جانب إختتامها اليوم ورشة العمل بمجال تقنيات الاتصال والتواصل .