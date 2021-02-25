شكرا لبحثكم عن خبر الوزير العارضة: حريصون على تطوير منظومة وآليات العمل في وزارة العدل والسلطة القضائية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - إعلام وزارة العدل

أكد معالي وزير العدل القاضي بدر عبده أحمد العارضة، أن وزارة العدل حريصة على العمل بجهد استثنائي لتطوير المنظومة القضائية، وترسيخ دعائم القانون.

جاء ذلك خلال ترأس معالي وزير العدل اليوم في ديوان وزارة العدل بالعاصمة المؤقتة عدن، الإجتماع الدوري بقيادة الوزارة، حيث جرى مناقشة عدد من المشاريع التنظيمية والإدارية الهادفة لتعزيز قدرات المنظومة القضائية.

واستعرض الإجتماع مشروع إنشاء غرفة عمليات وزارة العدل كما تم عرض لائحة مجلس التأديب في المكتب الفني بوزارة العدل، كما تطرق الإجتماع إلى مناقشة خطة عمل (المشروع الوطني للتوعية القانونية) والمقدمة من الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية.

ولفت وزير العدل إلى أن الوزارة تسعى من خلال جملة من المشروعات والتوصيات إلى تفعيل الأداء وزيادة قدرة العاملين في المنظومة العدلية بكفاءة عالية واتخاذ إجراءات حاسمة لتفعيل ذلك.

وشدد القاضي العارضة، على ضرورة المضي في تطوير آليات العمل في المنظومة القضائية بما يجعلها قادرة على التعاطي بشكل أكثر فاعلية لتواجه التحديات والصعاب القائمة أمامها، مشيداً بجهود قيادة وزارة العدل التي تهدف إلى الإرتقاء بالعمل وتحسين الأداء الوظيفي في الوزارة.