شكرا لبحثكم عن خبر تدشين دعم مشروع مكافحة الجراد الصحراوي المقدم من البرنامج السعودي للتنمية والإعمار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن – إعلام الوزارة

دشن وزير الزراعة والري والثروة السمكية نائب الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء سالم السقطري، ومعه وزير المياه والبيئة، الدكتور توفيق الشرجبي، ومحافظ عدن أحمد حامد لملس، وممثلو البرنامج السعودي ومنظمة الفاو، اليوم الخميس، دعم مشروع مكافحة الجراد الصحرواي، المقدم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وتضمن الدعم خمس سيارات رباعية الدفع، مجهزة بالمرشات والمبيدات والمعدات والأجهزة التابعة لها.

وخلال التدشين، اشاد الوزير السقطري، بدور وجهود المملكة العربية السعودية ممثلة بالبرنامج السعودي للتنمية في تقديم الدعم اللازم لكافة القطاعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات اليمنية، وخصوصا القطاع الزراعي من خلال تقديم المعدات والأجهزة اللازمة والضرورية لعملية مكافحة الجراد الصحرواي الذي يشكل أكبر تهديد على المحاصيل الزراعية والأمن الغذائي في اليمن.

من جانبه أوضح مدير مكتب البرنامج السعودي للتنمية في عدن المهندس أحمد مدخلي، أن هذا الدعم يعتبر أولى ثمار الاتفاقية التي وقعت بين البرنامج السعودي للتنمية ووزارة البيئة والمياة والزراعة بالمملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الزراعة والري ومنظمة الفاو، لتسخير كافة الامكانيات المتاحة لدعم اليمن، والحفاظ على الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية والحد من تداعيات انتشار الجراد الصحراوي في اليمن.. مؤكدا بأن البرنامج يعمل على تعزيز الأمن الغذائي في عدن وتحسين الانتاج الزراعي لما يحقق الاكتفاء الذاتي.

بدوره أشار مدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، في عدن الدكتور وليد صالح، إلى أن المنظمة تولي أهمية خاصة لإدارة ومكافحة الجراد الصحراوي لما له من أهمية في حماية المحاصيل الزراعية في اليمن .. مضيفاً أن بعض الدول استجابت لنداء المنظمة في تقديم المساعدة للسيطرة على انتشار الجراد في اليمن، وتوفير المعدات اللازمة للمكافحة.

ولفت إلى أن المنظمة سلمت بدعم من السعودية في وقت سابق لوزارة الزراعة 3 سيارات خاصة بالمشروع، ونفذت دورة تدريبية لعدد 20 كادر متخصص بعملية المسح ومكافحة الجراد في ( عدن ، لحج ، أبين ، شبوة ، حضرموت والمهرة )، كما سيتم خلال الاشهر القادمة البدء بمشروع متكامل لمكافحة الجراد ممول من البنك الدولي سيعمل على بناء مراكز لمكافحة الجراد في مواقع التكاثر الصيفي والشتوي وتجهيزه بالمعدات اللازمة .