شكرا لبحثكم عن خبر الربيعي الربيعي يدعو الانتقالي لحسم المعركة مع الشرعية.. والسبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طالب الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبدالناصر الربيعي من قيادة المجلس الانتقالي أن تحسم المعركة الآن إن كانت لديها القدرة على حسمها قبل فوات الأوان .

وقال الربيعي إن المجلس الانتقالي إذا لم يحسم المعركة الأن فلن يستطيع أن يحسمها مستقبلاً مهما كانت قوته ومهما كان ضعف الطرف الآخر .

واضاف:"اذا شعر الاصلاح والشرعية مستقبلا عدم قدرتهم على الاحتفاظ بشبوة وحضرموت والمهرة سوف يسلمونها للحوثي وتوجد بينهم تفاهمات على هذا الامر وأمور اخرى كثيرة".

وأشار الربيعي إلى أن توجيهه هذه النصيحة للانتقالي يأتي إبراءً للذمة، حيث وأن حسم المعركة يبدأ من عدن اقتصادياً وأمنياً، وهو ما يرجوا أن تعيه قيادة الانتقالي، مشيراً إلى أنه قد وجه هذه النصائح في 18/6/2020م واليوم يعيد التذكير بها .

نشر في عدن الغد .