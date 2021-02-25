شكرا لبحثكم عن خبر وزير الإعلام يوجه بإعادة تأهيل قناة عدن الفضائية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عقد وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، لقاءاً موسعاً لقيادة قطاع التلفزيون بقناة عدن الفضائية.

واشاد الوزير الارياني بجهود قناة عدن ومكانتها العريقة ودورها التاريخي والنضالي في صناعة الوعي في كافة مراحل النضال الوطني..معبراً عن تطلعه أن تواصل القناة دورها الوطني في مواجهة التحديات والمشاريع الانقلابية حتى يتحقق الانتصار للشرعية واستعادة الدولة.

ووجه الوزير الارياني، بضرورة سرعة اعادة تأهيل استديوهات ومكاتب القناة وكافة اقسامها لبدء الانتاج التدريجي من مقر التلفزيون لتقوم القناة بدورها الريادي من العاصمة المؤقتة عدن..مشيداً بقناة عدن التي تعد من اول القنوات في المنطقة العربية ودورها في مختلف مراحل النضال الوطني، وتأثيرها على حياة المجتمع اليمني، بما مثلته من مشعل تنوير وطني وثقافي وإبداعي.

ونو الارياني، بالمبدعين بقناة عدن سواء كانوا من جيل الرواد أو من جيل الشباب في مختلف التخصصات والذين سيكون لهم دور محوري في إعادة تأهيل مبنى القناة وصيانة الاستديوهات وفق أحدث النظم..مؤكداً على اهمية البدء بنزول فرق العمل لمقر القناة والقيام بعملية الجرد والرفع بالاحتياجات من الواقع ليتم العمل على توفير هذه الاحتياجات، بما يمكن القناة من أداء دورها الوطني المأمول.

وأشار الوزير الارياني، الى أن إعادة تأهيل كافة المؤسسات الاعلامية يحتل أولوية لدى الحكومة لما لها من دور محوري في المساهمة في إعادة تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وحشد الرأي العام للالتفاف حول الشرعية ودعم جهودها في تقديم الخدمات للمواطنين.

وقال وزير الاعلام والثقافة والسياحة" نعول على دور قناة عدن في الاسهام بفاعلية ودورها الوطني في مواجهة مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران والتي يديرها الحاكم العسكري الايراني من مناطق سيطرة المليشيا"..مثمناً في الوقت ذاته الدعم الاخوي الذي يقدمه الاشقاء في المملكة العربية السعودية لليمن في كافة المجالات وفي مقدمة ذلك دعم الاعلام الرسمي واسناده في كافة المراحل وبالشكل الذي اهله للقيام بدوره في إيصال صوت الشرعية وفضح جرائم مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران.

واستمع الوزير الارياني، من قيادة قطاع تلفزيون عدن إلى التحديات والصعوبات التي تواجه العمل، وكذا الاحتياجات والمتطلبات التي تمكن قناة عدن من أداء مهامها في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ اليمن.

وأكدت قيادة القطاع، بذل جهودها من أجل النهوض بالقناة وتطوير أداءها بما يلبي التطلعات ويحقق الأهداف المرجوة.

حضر اللقاء وكيل الوزارة عبدالباسط القاعدي، ورئيس قطاع التلفزيون قناة عدن الفضائية فارس عبدالعزيز ومساعدي رئيس القطاع ومدراء العموم والمختصين بالقناة.