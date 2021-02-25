شكرا لبحثكم عن خبر مسلحون يغتالون إمام مسجد جنوب شرق أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اغتال مسلحون مجهولون، بعد ظهر اليوم الخميس، إمام مسجد وسط مديرية مودية جنوب شرق محافظة أبين (جنوب البلاد) قبل أن يتمكنوا من الفرار إلى جهة غير معلومة.

وقال مصدر محلي لـ"المصدر أونلاين" إن مسلحين ملثمين أطلقوا النار على "حافظ باعزب" إمام جامع السنة الواقع في مركز مدينة مودية ما أدى إلى مقتله على الفور.

ولم تتبين الأسباب خلف الواقعة لكن المصدر المحلي قال لـ"المصدر أونلاين" إن المسلحين يرجح أنهم من متشددي تنظيم القاعدة الذي كان نفذ عمليات اغتيال مماثلة في المدينة أستهدفت عناصر في قوات الحزام الأمني.

وتتواجد قوات موالية للحكومة في مديرية مودية إضافة إلى وحدات من قوات الحزام الأمني الذراع الأمني للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبو ظبي.