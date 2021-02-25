شكرا لبحثكم عن خبر الشرعية اليمنية تستعيد زمام المبادرة وتتقدم في صرواح وبني ضبيان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تحدثت مصادر عسكرية، عن تحقيق الجيش الحكومي في اليمن، تقدما في قتاله الذي يخوضه ضد مسلحي جماعة الحوثي، غرب مأرب.

وقالت مصادر إن وحدات من الجيش يسندها رجال القبائل، تجاوزت قريه الزور بصرواح، وتواصل التقدم، في معارك مستمرة منذ ساعات صباح الخميس.

وأشارت المصادر إلى اسماء بعض المواقع التي تم السيطرة عليها، ومنها " السلسلة الجبلية مابعد البلق وتلة الخزان وقرية الزور"، فيما تحدثت مصادر أخرى عن تقدم كبير، للقوات الحكومية في مديرية بني ضبيان، التابعة لمحافظة صنعاء.

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