شكرا لبحثكم عن خبر تشييع جثمان الفقيد رائد طه إلى مثواه الأخير بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شيع الآلاف في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، بعد عصر اليوم الخميس، جثمان الفنان رائد طه إلى مقبرة الرضوان في مديرية الشيخ عثمان شمالي المدينة الساحلية عقب وفاته أمس أثناء تحضيره لعمل تلفزيوني في محافظة المهرة (شرق البلاد).

ووصل جثمان طه وهو فنان كوميدي ومسرحي إلى منزله في حي عمر المختار في الشيخ عثمان ظهر اليوم قبل ان يشيع جثمانه الآلاف من الأهالي يتقدمهم زملاؤه وقيادات في السلطة المحلية في عدن.

وكان رائد طه توفي إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة فيما كان يعاني من مرض عضال منذ فترة.

والراحل هو من مؤسسي فرقة خليج عدن في العام 2005 وقدم معها أعمالًا مسرحية وتلفزيونية خلال عقد ونصف.