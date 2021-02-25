شكرا لبحثكم عن خبر تشييع جثمان الفقيد رائد طه إلى مثواه الأخير بعدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - شيع الآلاف في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، بعد عصر اليوم الخميس، جثمان الفنان رائد طه إلى مقبرة الرضوان في مديرية الشيخ عثمان شمالي المدينة الساحلية عقب وفاته أمس أثناء تحضيره لعمل تلفزيوني في محافظة المهرة (شرق البلاد).
ووصل جثمان طه وهو فنان كوميدي ومسرحي إلى منزله في حي عمر المختار في الشيخ عثمان ظهر اليوم قبل ان يشيع جثمانه الآلاف من الأهالي يتقدمهم زملاؤه وقيادات في السلطة المحلية في عدن.
وكان رائد طه توفي إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة فيما كان يعاني من مرض عضال منذ فترة.
والراحل هو من مؤسسي فرقة خليج عدن في العام 2005 وقدم معها أعمالًا مسرحية وتلفزيونية خلال عقد ونصف.
كانت هذه تفاصيل خبر تشييع جثمان الفقيد رائد طه إلى مثواه الأخير بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.