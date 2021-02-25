شكرا لبحثكم عن خبر المحافظ لملس يطلع على أوضاع «وكالة سبأ للأنباء» بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - إعلام المحافظة

قام محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس اليوم الخميس بزيارة تفقدية لمبنى «وكالة سبأ للأنباء» بالعاصمة، حيث كان في استقباله هناك الأستاذ محمود ثابت مدير الوكالة.

وفي الزيارة طاف المحافظ لملس بارجاء المبنى واستمع من المدير ثابت إلى شرحٍ وافٍ عن وضع الوكالة التي تعيش جُملة من المشكلات التي حدّت من نشاطها وأعاقت حركة العمل فيها.

وعبر ثابت عن سعادته بزيارة المحافظ لملس، التي تعتبر أول زيارة لمسؤول كبير لمبنى الوكالة، مشيراً إلى أن الفرع «يقوم بتغطية أنشطة الحكومة والسلطة المحلية بامكانيات محدودة جدا».

ولفت ثابت إلى أن «الصحفيين العاملين في الفرع يمارسون أعمالهم بامكنياتهم الخاصة ومن منازلهم، كون المبنى خالٍ من أي تجهيزات بعد تعرضه للنهب والسرقة أثناء حرب تحرير عدن العام 2015، ويفتقر لجميع مقومات العمل، وهناك وعودا بتوفير احتياجاتنا ونأمل أن تنفذ في القريب العاجل».

إلى ذلك أكد المحافظ لملس أنه «سيخاطب وزير الإعلام ويطلعه على وضع الوكالة، وسيطالبه بتوفير احتياجات ومتطلبات عمل فرع الوكالة»، مبدياً «استعداد السلطة المحلية لتقديم مايلزم تقديمه من دعم وفق للامكانيات المتاحة لتسيير العمل فيها».