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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الشرعية تستعيد مواقع من الحوثيين في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021
متابعات_ الخليج 365
أعلن وزير الإعلام معمر الإرياني الخميس، استعادة مواقع من سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.
وقال الإرياني في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "في هجوم معاكس شنه اليوم رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبدعم وإسناد من التحالف بقيادة الأشقاء تم استعادة منطقة الزور والتباب السود المجاورة لها".
وأضاف: "معنويات وعزيمة الأبطال عالية باتجاه استرداد كافة المواقع التي سيطرت عليها مليشيا الحوثي الإرهابية في تصعيدها الأخير".