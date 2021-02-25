شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الشرعية تستعيد مواقع من الحوثيين في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن وزير الإعلام معمر الإرياني الخميس، استعادة مواقع من سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.



وقال الإرياني في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "في هجوم معاكس شنه اليوم رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبدعم وإسناد من التحالف بقيادة الأشقاء تم استعادة منطقة الزور والتباب السود المجاورة لها".

وأضاف: "معنويات وعزيمة الأبطال عالية باتجاه استرداد كافة المواقع التي سيطرت عليها مليشيا الحوثي الإرهابية في تصعيدها الأخير".