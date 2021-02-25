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القوات الشرعية تستعيد مواقع من الحوثيين في مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن وزير الإعلام معمر الإرياني الخميس، استعادة مواقع من سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

 

وقال الإرياني في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "في هجوم معاكس شنه اليوم رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبدعم وإسناد من التحالف بقيادة الأشقاء تم استعادة منطقة الزور والتباب السود المجاورة لها".

 

وأضاف: "معنويات وعزيمة الأبطال عالية باتجاه استرداد كافة المواقع التي سيطرت عليها مليشيا الحوثي الإرهابية في تصعيدها الأخير".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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