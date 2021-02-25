"المشتركة" تعلن إسقاط "مسيرة" حوثية في الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

الخليج 365 - متابعات

أعلنت القوات المشتركة، الخميس، أنها أسقطت طائرة مسيرة للحوثيين في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة (غرب اليمن).



ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن مصدر عسكري، قوله إن "قوات اللواء السابع عمالقة رصدت تحليق طائرة الإستطلاع الحوثية في سماء المديرية، وتمكنت من التعامل معها بالأسلحة المناسبة وأسقطتها على الفور"

و في وقت سابق الخميس، استهدفت مليشيات الحوثي منازل المواطنين في مدينة حيس بالقذائف المدفعية والأسلحة المتوسطة، وفق ذات المصدر.

ومنذ بداية الحرب، دأب الحوثيون، على إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ بالستية باتجاه مواقع القوات الحكومية في عدة جبهات، في حين تعلن القوات التصدي لبعض تلك الطائرات وتدميرها.

ومنذ أسابيع، كثفت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، قصفها المدفعي والصاروخي على عدد من الأحياء السكنية في الحديدة، بالتزامن مع مواجهات متقطعة بين الحوثيين والقوات المشتركة.