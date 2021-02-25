‏الارياني يكشف عن خطر ما يعرف بـ "المحور الايراني" في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

الخليج 365 - متابعات

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ان تصريحات المدعو حسن نصر الله والحشد السياسي والاعلامي الذي تقوم به رموز ما يعرف بـ "المحور الايراني" لمواكبة تصعيد مليشيا الحوثي في جبهات مأرب يكشف الأبعاد الحقيقية للمعارك الدائرة هناك.



وقال معمر الارياني إن هذه المواقف المعلنة لايران وأذرعها الطائفية يؤكد أن المليشيا الحوثية باتت راس حربة لتنفيذ المشروع التوسعي الايراني وزعزعة الامن والاستقرار وتنفيذ سياسات نشر الارهاب والفوضى في المنطقة‏.

وأشار الارياني إلى ان مليشيا الحوثي الارهابية تحاول التبرير لتصعيدها السياسي والعسكري الاخير تحت ذرائع عدة، إلا أن الواقع يؤكد ان هذا التصعيد جاء تنفيذ للاملاءات الايرانية في تقويض دعوات وجهود التهدئة، ونسف فرص الحل السلمي للأزمة، ونقل الصراع الى مربعات جديدة، وجر البلد لسيناريوهات ومنزلقات خطرة‏.

وطالب الارياني المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسئولياتهم القانونية واصدار ادانة واضحة للتدخلات الايرانية في اليمن، وممارسة الضغط اللازم على مليشيا الحوثي لوقف تصعيدها، والانصياع لجهود التهدئة واحلال السلام، ورفع المعاناة عن كاهل اليمنيين