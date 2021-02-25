باعبده يحضر اختتام دورة كيف تخطط لحياتك بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

الخليج 365 - المهرة

حضر القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية سيحوت عبدالله عوض باعبده، بمعيّة رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي سيحوت الشيخ سعد عبدالله عفرار، مساء أمس الأربعاء 24/فبراير/2021م، ختام الدورة التي تحمل عنوان " كيف تخطط لحياتك " التي أقامها مركز الصادق التعليمي بسيحوت، بالشراكة مع إدارة تنمية المرأة بالمديرية، وبرعاية محافظ المهرة الأستاذ محمد علي ياسر، وإشراف السلطة المحلية بمديرية سيحوت، والإدارة العامة لتنمية المرأة بالمحافظة، وذلك بتكليف من الشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي القائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت.



حيث رحبت مديرة إدارة تنمية المرأة بمديرية سيحوت الأستاذة أوسان عقيل باعباد، بالقائم بأعمال أمين عام محلي سيحوت الأستاذ عبدالله عوض باعبده، ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي سيحوت الشيخ سعد عبدالله عفرار، وبمدرب الدورة الدكتور أمير المدري، وبجميع المشاركين، مقدمة جزيل شكرها لمعالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، ومديرة إدارة تنمية المرأة بالمحافظة الأستاذة لبنى كلشات، والسلطة المحلية بمديرية سيحوت ممثلة بالشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي، ومركز الصادق التعليمي بسيحوت، وذلك لما قدموه من دعم، وتسهيل لكافة الصعوبات لجميع الأنشطة التي تنفذها إدارة تنمية المرأة بالمديرية، متمنية أن تحقق الدورة كافة الأهداف المرجّوة من إقامتها.

كما رحب القائم بأعمال أمين عام محلي سيحوت الأستاذ عبدالله عوض باعبده، بالحاضرين جميعاً كلاً باسمه وصفته، شاكراً السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمعالي الأستاذ محمد علي ياسر، لما تقدمه من دعم سخي لإقامة مثل هذه الدورات، وإدارة تنمية المرأة بالمحافظة ممثلة بالأستاذة لبنى كلشات، للجهود التي تُبذل في سبيل تنفيذ الأنشطة والعمل على إنجاحها، وكذلك الجهود التي بذلت من قبل إدارة تنمية المرأة بالمديرية،

والجهود الجبّارة المبذوله من مدرب الدورة الدكتور أمير المدري.

وفي السياق ذاته رحب مدرب الدورة الدكتور أمير المدري، بالسلطة المحلية بمديرية سيحوت، وبالمشاركين جميعاً، شاكراً الجهود المبذولة من قِبل الجميع، والساعية لإقامة هذه الدورة والمساهمة الفعّالة في إنجاحها، كما شكر الدكتور المدري جميع المتدربين المشاركين بالدورة والبالغ عددهم ( 54 ) متدرب و متدربة، على مشاركتهم وتفاعلهم الإيجابي أثناء الدورة، متمنياً لهم دوام التوفيق ومزيداً من النجاح في حياتهم مستقبلاً