تدشين حملة رقابية على أسعار المواد الغذائية بمديريات عدن انطلاقا من الشيخ عثمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن مدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن المهندس محمد عبادي، اليوم، حملة رقابية لإشهار أسعار السلع على أبواب مراكز ومحلات بيع المواد الغذائية في مديريات عدن انطلاقا من مديرية الشيخ عثمان.



ويأتي تدشين الحملة بتوجيهات من وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول ومحافظ عدن أحمد لملس، لتعزيز الرقابة أسعار المواد الغذائية الأساسية، وتم تسجيل عدد من المخالفات في بعض المراكز والمحلات التجارية، وإحالتها إلى نيابة الصناعة لاتخاذ الإجراءات القانونية إزائها.

وعقب تدشين الحملة، أكد لقاء برئاسة مدير صناعة عدن عبادي، وضم مدير عام مديرية الشيخ عثمان الدكتور وسام معاوية ومدير الصناعة بالمديرية علي العيسائي، عدم التهاون مع المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والغاز المنزلي، وضرورة التزام وكلاء بيع اسطوانات الغاز المنزلي بتغطية المربعات السكنية في الشيخ عثمان، وتنسيق السلطة المحلية بالمديرية مع شركة الغاز اليمنية للرفع بتسعيرة ووزن محدد لاسطوانات وإيصالها للمواطن بالسعر المحدد، وكذا تنسيقها مع مكتب الصناعة في عدن والرفع بكشوفات كبار التجار المكلفين لحصر المتهربين من دفع إيرادات الضرائب والواجبات.

كما أكد المهندس عبادي، أهمية تضافر الجهود وتكثيف الحملات الميدانية على أسواق محافظة عدن، للحد من التلاعب بأسعار المواد الغذائية الأساسية الخمس وضمان بيعها بالأسعار المحددة.