وكيل حضرموت يطلع على سير أعمال التحسين بمدينة المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس امين بارزيق، اليوم، على سير أعمال حملة النظافة الشاملة وأعمال التحسين الجارية بمدينة المكلا.



وتفقد الوكيل بارزيق ومعه المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس فهمي بن شبراق، الأعمال الجارية في مناطق جول مسحة وشارع القصر الجمهوي ومثلث حي السلام وجولة النفط ومجسم الحمامة على شارع الستين، وأعمال التحسين بموقع نادي الضباط بمنطقة خلف.

وأكد المهندس بارزيق، على ضرورة استمرار العمل بنفس الوتيرة في رفع وإزالة المخلفات والأتربه المتراكمة في الشوارع وتحسين مظهر المواقع العامة وإعادة تأهيل الجولات والتقاطعات وتشييد المجسّمات الجمالية ومربعات التشجير..مشيداً بالدور الفعال الذي يقوم به صندوق النظافة والتحسين ومختلف شرائح المجتمع المدني المشاركة في الحملة..داعيا إلى الحفاظ على المنظر العام للمدينة والحرص على بقائها نظفية.

من جانبه عبر المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت، عن شكره البالغ للسلطة المحلية بحضرموت واهتمامها المستمر بتحسين مدينة المكلا ومختلف مدن المحافظة وإظهارها بمظهر حضاري يليق بها.