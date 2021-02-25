الزعوري ولملس يناقشان آلية منح تراخيص الجمعيات ومراقبة أنشطتها في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، اليوم، مع محافظ عدن أحمد لملس، آلية منح تراخيص إنشاء الجمعيات الأهلية في عدن، وعملية مراقبة أنشطتها والتنسيق بين مكتبي التخطيط والتعاون الدولي والشؤون الاجتماعية بشأن عمل وتدخلات المنظمات الدولية العاملة في عدن.



وتطرق الوزير الزعوري، إلى أصول ومباني وزارة الشؤون الاجتماعية في عدن، وأحقية الوزارة في الاستفادة منها وأهمية استثمارها في تفعيل أنشطة مراكز الوزارة.

من جانبه شدد المحافظ لملس، على ضرورة إعطاء الأولوية للجمعيات الأهلية في عدن بالعمل مع المنظمات الدولية، فيما يتعلق بتنفيذ مشاريعها وتدخلاتها في عدن.