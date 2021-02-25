تدشين المرحلة الثانية من مشروع الكسوة الشتوية للنازحين بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دُشن بمحافظة مأرب، اليوم، المرحلة الثانية من مشروع الكسوة الشتوية لعدد 4000 أسرة نازحة في المحافظة والذي ينفذه إئتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



و أكد مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب سيف مثنى، على أهمية تنفيذ مثل المشاريع التي تسهم في التخفيف من معاناة النازحين..مشيداً بالدور الإنساني الرائد للمملكة العربية السعودية وما تقدمه عبر مركز الملك سلمان من مساعدات غذائية وايوائية طارئة للنازحين الذين شردتهم مليشيات الحوثي من قراهم ومخيماتهم واستهدفت وقصفت منازلهم ومخيماتهم بالصواريخ البالستية وقذائف المدفعية المختلفة.

وأشار، الى أن التصعيد الذي تشنه مليشيات الحوثي الانقلابية على محافظة مأرب منذ عدة أيام تسبب بموجة نزوح جديدة للكثير من المدنيين والنازحين.. داعيا المنظمات الإنسانية والإغاثية إلى سرعة التدخل العاجل وإنقاذ مئات الاسر من النازحين الجدد في المحافظة الذين يفتقرون لابسط الإحتياجات الأساسية.