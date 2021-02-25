الجيش والقبائل يستعيدان مواقع في محافظة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

الخليج 365 - متابعات

تواصلت المواجهات بين قوات الجيش والقبائل، من جهة، ومليشيا الحوثي الذراع الإيرانية من جهة أخرى، على امتداد جبهات محافظة مأرب شرقي صنعاء.



وقالت مصادر، إن قوات الجيش والقبائل شنت هجمات بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، على منطقة "الزور"، القريبة من سد مأرب، وتمكنت خلالها من استعادة مواقع سيطر عليها الحوثيون في الأيام الماضية.

كما شنت القوات الحكومية هجوماً آخر في جبهة صرواح، واستعادت مواقع عسكرية في ذات الجبهة، وسط قتلى وجرحى من الطرفين.

وقال مصادر إن القوات الحكومية تصدت للهجوم وكبدت المليشيا قتلى وجرحى، فيما استشهد جندي وجرح آخرون من عناصر الجيش والقبائل.

وبالتزامن تواصلت المعارك بين الطرفين في جبهتي المشجح والمخدرة وأطراف هيلان وصولاً إلى محرم ماس ووادي حلحلان، في المناطق الواقعة بين مأرب وريف صنعاء.

وأفشلت قوات الجيش صباح اليوم (الخميس) هجوماً جديداً للمليشيا في منطقة محزام ماس وسايلة المخدرة.