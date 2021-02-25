رئيس الوزراء يعزي بوفاة الناشط الحقوقي البارز مراد الغارتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة بوفاة الناشط الحقوقي البارز وعضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الإنسان، مراد عبدالرقيب الغارتي.



وأشاد رئيس الوزراء في برقية عزاء وجهها إلى أبناء وأسرة وكل زملاء ومحبي الفقيد والوسط الحقوقي، بالبصمات المؤثرة للأستاذ مراد الغارتي في الدفاع عن حقوق اليمنيين وتعرية الافعال القبيحة للمليشيات الحوثية في المحافل العربية والدولية.. مؤكدا ان اليمن خسر برحيله احد أبرز الاصوات الحقوقية والوطنية.

وعبر رئيس الوزراء عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب ومحبي وزملاء الفقيد مراد الغارتي.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه والجميع الصبر والسلوان.