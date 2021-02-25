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نيمر يناقش مع المنظمة الدولية للهجرة تدخلاتها في المحافظة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

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ناقش الامين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة، اليوم، مع منسق المنظمة الدولية للهجرة سهيل الذبحاني، تدخلات المنظمة في المحافظة.

 

واستعرض منسق المنظمة الدولية للهجرة، تدخلات المنظمة في المحافظة ومشاريعها التي تستهدف القطاعات الخدمية والتعليم والصحة..مشيراً الى سعي المنظمة فتح مشاريع في المحافظة خلال الأيام القادمة.

 

وأكد الأمين العام للمجلس المحلي، حرص السلطة المحلية على تقديم التسهيلات للمنظمات المحلية والدولية لما من ِشأنه الاسهما في تقديم مشاريع خدمية وتنموية في المحافظة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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