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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيمر يناقش مع المنظمة الدولية للهجرة تدخلاتها في المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021
متابعات_ الخليج 365
ناقش الامين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة، اليوم، مع منسق المنظمة الدولية للهجرة سهيل الذبحاني، تدخلات المنظمة في المحافظة.
واستعرض منسق المنظمة الدولية للهجرة، تدخلات المنظمة في المحافظة ومشاريعها التي تستهدف القطاعات الخدمية والتعليم والصحة..مشيراً الى سعي المنظمة فتح مشاريع في المحافظة خلال الأيام القادمة.
وأكد الأمين العام للمجلس المحلي، حرص السلطة المحلية على تقديم التسهيلات للمنظمات المحلية والدولية لما من ِشأنه الاسهما في تقديم مشاريع خدمية وتنموية في المحافظة.