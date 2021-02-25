البكري يوجه باعتماد مشاريع رياضية في لحج والحديدة والضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وزير الشباب والرياضة نايف البكري، على أوضاع مكاتب الشباب والرياضة في محافظات (لحج، والضالع، والحديدة) و التحديات التي توجهها.



ووجه الوزير خلال لقاءه بمدراء المكاتب اليوم، باعتماد مشروع استكمال ملعب معاوية والصالة الرياضية بمحافظة لحج، و استكمال عمل منصة نادي الصمود والصالة الرياضية واعتماد المرحلة الأولى من إعادة تأهيل نادي النصر بمحافظة الضالع، واعتماد ميزانية خاصة للمارثون البحري وسباق الهجن في محافظة الحديدة بالتنسيق مع السلطة المحلية فيها، ومعالجة مخصصات الأندية في المحافظات الثلاث.

وشدد على أهمية الارتقاء بالعمل الرياضي، بما يتوافق وتطلعات الشباب في محافظاتهم، مشيدا بمشاركة شباب المحافظات، في مختلف المسابقات والنشاطات، سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي .

من جانبهم استعرض مدراء مكاتب الشباب في لحج رائد صالح، وفي الضالع غسان صالح، والحديدة عبده كليب، أوضاع القطاع الرياضي في محافظاتهم، وما تعرضت له البنية الرياضية من تدمير جراء الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية، إضافة الى تدني المخصصات وقلة الموارد المالية.