شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير مكتب الزراعة بالمهرة يناقش مشاريع وكالة المنشآت الصغيرة والأصغر smeps والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش مدير عام مكتب الزراعة والري بمحافظة المهرة المهندس، سعيد علي القميري، اليوم، خلال لقائه قائدي وكالة المنشآت الصغيرة والأصغر "smeps" مشروع الطوارئ لاستمرارية الأعمال في المحافظة ، المهندس عبد الفتاح البركاني، والمهندس سمير الهجري والدكتور أصيل بن شامس، جهود التنسيق لبدء برنامج تدريب المستفيدين من المشروع في مجال المنتجات الحيوانية وتغذية الإنسان والنظافة العامة لمشروع الطوارئ لدعم استمرارية الأعمال الذي تنفذه وكالة المنشآت الصغيرة والأصغر smeps بمحافظة المهرة على مدى ثلاثة أشهر.

