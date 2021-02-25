حضرموت.. أبناء المكلا يطالبون بتسليم أمن وادي حضرموت لقوات النخبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

الخليج 365 - المكـلا

تظاهر العشرات من أبناء محافظة حضرموت، الخميس، في العاصمة المكلا للمطالبة بتسليم أمن وادي حضرموت لقوات النخبة.



وطالبت التظاهرة من قيادة المحافظة تسليم أمن الوادي لقوات النخبة التي حققت إنجازات كبيرة في محاربة التنظيمات الإرهابية عقب فشل قوات المنطقة الأولى في تأمينها، وتواصل نزيف الدماء الحضرمية بصورة شبه يومية في عمليات إرهابية تقيد ضد مجهول.

كما أكد المتظاهرون أن قوات النخبة الحضرمية تعد خطاً أحمر بالنسبة لأبناء المحافظة، ولن يفرطوا فيها، وهي التي أعادت لهم الأمن والأمان.

كما طالب المتظاهرون بحظر حزب الإصلاح، وذلك أسوة بدول التحالف العربي التي قامت بحظر جماعة الإخوان بسبب ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية.

من جانبه علق ناطق المنطقة العسكرية الثانية، السيد هشام الجابري، على الوقفة وقال: إن "حضرموت محصنة برجالها وبقوتها العسكرية والأمنية ،ولا مجال فيها للمشاريع الحزبية تحت يافطات و شعارات شعبية كاذبة سقطت أمام الوعي الكبير لأبناء حضرموت قيادة ومواطنيين".

وأضاف: "حضرموت تجاوزت بخطوات مراحل زجها في فوضى سياسية لا مستفيد منها إلا أعداء الإستقرار بساحل حضرموت".