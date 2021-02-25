"غيمة عطاء" تختتم دورة معايير التميز المؤسسي وجودة القيادة الإدارية الشبابية بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

الخليج 365 - المهرة

اختتمت جمعية "غيمة عطاء" الإنسانية التنموية بالشراكة مع مؤسسة أيادي الخير، اليوم، الدورة التدريبية حول معايير التميز المؤسسي وجودة القيادة الإدارية الشبابية تحت إشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة، وبرعاية كريمة من معالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي.



واستهدفت الدورة على مدى ثلاثة أيام مجموعة من الاداريين والقياديين بالمحافظة وتناولت عدد المحاور أهمها التميز والاجادة المؤسسية باستخدام نظام الجودة الشاملة وجودة القيادة الشبابية في إدارة العمليات الادارية ومنهجية التميز المؤسسي ومنهجية كايزن في تحسين الأداء ومعرفة التاءات الخمس للتنظيم والترتيب بالإضافة إلى معرفة المصادر السبعة للهدرومودا لاضافة قيمة للمنتج وحاضر فيها المدرب سالمين بن جمعان مسينون.

وفي ختام الدورة أشارت مديرة جمعية غيمة عطاء الاستاذة بدرية سالمين خويطر إلى أن الجمعية في بدايتها كانت تهتم بالجانب الإنساني فقط وهي اليوم تبدأ في الجانب التنموي من خلال هذه الدورة شاكرة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالاستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة والمهندس سالم محمد العبوي وكيل المحافظة للشؤون الفنية وكافة الجهات الداعمة والمشارك