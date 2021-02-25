وزير الخارجية يبحث مع نظيره السويسري التحضيرات لعقد مؤتمر المانحين لليمن 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، خلال تلقيه، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية سويسرا اجناسيو كاسيس، التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر المانحين للاستجابة الإنسانية في اليمن 2021.



وناقش الوزير بن مبارك مع نظيره السويسري، التطورات على الصعيد السياسي والعسكري والانتهاكات الحوثية لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني.

وأشاد وزير الخارجية وشؤون المغتربين، بالدور السويسري لعقد مؤتمر المانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن والذي ستبدأ أعماله في الأول من شهر مارس المقبل..مثمناً الجهود التي تبذلها سويسرا لحشد الدعم لليمن والمساهمة في الحد من الكارثة الإنسانية الناتجة عن الحرب العبثية التي تشنها مليشيا الحوثي على اليمنيين.

وأكد بن مبارك، التزام الحكومة اليمنية بمواصلة انخراطها الإيجابي في جهود إحلال السلام الشامل والدائم في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمدعومة اقليمياً ودولياً.

وتطرق وزير الخارجية، الى التطورات العسكرية على ضوء العدوان الحوثي على محافظة مأرب..مشيراً الى انكسار الهجوم الحوثي أمام صمود وبطولات وتضحيات الجيش الوطني وأبناء القبائل المساندة للجيش..منوهاً بان المليشيات الحوثية مستمرة في حشد الأطفال والمغرر بهم وارسالهم الى محارق الجبهات..لافتاً الى سعي الحوثيين من انتهاكاتهم بحق الأطفال وذلك نظراً للطبيعة الشمولية للحركة الحوثية التي تستهدف الأطفال بشكل أساسي لغرس أيديولوجيا تضر بمستقبل اليمن والمنطقة.

من جانبه، أدان وزير خارجية سويسرا الهجوم على مطار عدن الدولي اثناء وصول الحكومة للعاصمة المؤقتة عدن..معبراً عن استنكاره للعدوان الحوثي على محافظة مأرب.

واكد الوزير السويسري، دعم بلاده لجهود إحلال السلام في اليمن ووقوفها مع وحدة وأمن واستقرار اليمن..متمنياً التوصل لتسوية سياسية لإنهاء المعاناة الإنسانية.