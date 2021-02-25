مناقشة الترتيبات الخاصة بإختبارات الثانوية للعام الدراسي 2020-2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقشت اللجنة العليا للاختبارات الوزارية في اجتماع لها، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب، الترتيبات والتحضيرات الخاصة باختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021م في عموم المحافظات.



وتطرق الاجتماع، إلى كل ما يتعلق بالعملية الاختبارية من إعداد أسئلة الاختبارات الى المطبعة السرية إلى نظام المراقبة والمحذوف من المقررات والمدارس الخارجية، و مشاكل الطلاب في السنوات السابقة، وغيرها من المواضيع المتعلقة بسير العملية الاختبارية، بالإضافة إلى إقرار اللجان الفرعية بحسب العام الماضي.

وأكد الدكتور العباب، أنه يجري العمل حاليا على الموازنة الخاصة بالإجراءات والتجهيزات الخاصة بكل جوانب العملية الاختبارية..مشدداً على عدم التعامل مع المدارس الخارجية غير المرخصة إلا بعد تجديد تراخيصها حتى تتمكن من استلام أسئلة الاختبارات.

بدورهم قدم أعضاء اللجنة العليا للاختبارات في اجتماعهم العديد من المقترحات، التي لاقت تجاوبا وإثراء من الحاضرين، وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على رفع أعداد المتقدمين للاختبارات في اللقاء القادم.