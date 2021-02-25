تدشين منظومة الطاقة الشمسية بحقل الشبيكة في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، اليوم، العمل في منظومة الطاقة الشمسية لضخ المياه من اربعة ابار في حقل الشبيكة.



وخلال التدشين الذي حضره الامين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشله، استمع المحافظ من مديري هيئة مياه الريف المهندس عبدالله لشرف، ومؤسسة المياه والصرف الصحي المهندس سالم صوبان، لشرح عن عمل المنظومة والتي نفذتها منظمة الهجرة الدولية، بتكفلة 400 الف دولار ،مشيرين بانها تضم حوالي 265 لوح شمسي.

وثمن المحافظ التدخل النوعي لمنظمة الهجرة في المشروع الذي يمثل المصدر الرئيسي لتغذية مدينة عتق بالمياه..منوهاً بجودة مواصفاته الفنية وقدراته الانتاجية، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من الطاقة البديلة في تشغيل مشاريع مياه الشرب.

الى ذلك وجه المحافظ، بإزالة الاستحداثات بجوار خزان الماء بالعرجاء والذي بني على تبة مرتفعة في الاتجاه الشمالي الشرقي من مدينة عتق في منتصف الثمانينات من القرن الماضي، ونوه بامكانية الاستفادة من الخزان كواحد من مكونات المصدر الجديد لمياه مدينة عتق والتي يجري التحضير لحفر البئر الاول له على مقربة من الخزان.