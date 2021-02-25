مأرب.. البحوث الزراعية تنشر صنف جديد من بذور القمح

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت محطة البحوث الزراعية للهضبة الشرقية (مأرب - الجوف)، يوم الأربعاء، نشر صنف جديد من أصناف القمح في حقول المزارعين، بعد نجاح كافة مراحل الاختبار والتقييم له والإكثار لبذوره خلال الموسم الزراعي 2020-2021م.



وأطلقت محطة البحوث -خلال فعالية اليوم الحقلي الذي نظم بمأرب بحضور وكيل المحافظة للشؤون الإدارية عبدالله الباكري-؛ على هذا الصنف اسم (طيبة 1)، وفق موقع محافظة مأرب الرسمي.



واستعرضا مدير عام المحطة المهندس قائد ابو اصبع والمشرف على المشروع البحثي المهندس عبدالناصر المقطري، مراحل اختبار هذا الصنف من القمح.



وقال المقطري، إن "عملية اختبار هذا الصنف بدأت بانتخابه من بين 246 صنفا من بذور القمح، وتمت عملية الاختبارات والتقييم والاكثار خلال ستة مواسم زراعية".



وأضاف، أن هذا الصنف أثبت تميزا كبيرا في الانتاجية التي تتراوح بين 6-7 طن للهكتار الواحد، الى جانب قدرته على مقاومة التغيرات المناخية مع ثبات كمية الانتاج.



من جهته أشار أبو اصبع الى أن المشاريع البحثية التي تقوم بها المحطة الزراعية تهدف الى الارتقاء بالقطاع الزراعي بمحافظة مأرب التي تعتبر احدى سلات اليمن الغذائية.



كما لفت إلى تحسين مستوى الانتاجية والنوعية من المحاصيل الحقلية في الهضبة الشرقية، توفير البذور المحسنة والجيدة والآمنة للمزارعين في ظل غياب دور المؤسسة العامة لإكثار البذور.



من جانبه ثمن وكيل المحافظة دور محطة البحوث الزراعية في تطوير القطاع الزراعي، وأشاد بالجهود التي يبذلها الباحثين والعاملين في المحطة التي تنعكس في تحسين الامن الغذائي ومستوى معيشة المواطنين في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها اليمن.



كما أكد الباكري، أن السلطة المحلية ستقدم كل الدعم للمحطة وانشطتها الهادفة إلى الارتقاء بالقطاع الزراعي

