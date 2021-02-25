اجتماع في لحج يناقش تحسين أداء المرافق الخدمية بمديرية ردفان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجماع عقد بمحافظة لحج، اليوم، برئاسة المحافظ اللواء الركن أحمد تركي، وضم مدراء المرافق الحكومية بمديرية رَدفَان، سبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وشدَّد المحافظ، في الاجتماع الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي عوض الصلاحي، ومدير مديرية رَدفَان مشعل الدَّاعِرِي، على ضرورة تضافر الجهود من اجل المساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الى ان السلطة المحلية خصصت العديد من المشاريع في مديرية رَدفَان، في البرنامج الاستثماري للعام الجاري، في شتى المجالات التنموية.