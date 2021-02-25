اختتام المرحلة الخامسة من مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية في مارب بدعم من مركز الملك سلمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أختتمت اليوم في محافظة مأرب المرحلة الخامسة من مشروع تشغيل مركز الأطراف الذي تنفذه الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث واستفاد منه 5 ألف مستفيد حصلوا علی 11 ألف خدمة طبية وعلاجية متنوعة خلال ثمانية أشهر .



وفي حفل الإختتام أشاد وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري بجهود طاقم المركز ودوره في التخفيف من معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الرعاية اللازمة لفاقدي الاطراف في المحافظة .. منوهاً بجهود مركز الملك سلمان واسهاماته في الكثير من المشاريع الانسانية ذات الأثر الإيجابي المستدام في المحافظة وفي مقدمتها مشروع تشغيل مركز الأطراف الذي مثل نقلة نوعية للقطاع الصحي في المحافظة وكان له دور في تأهيل الكثير ممن فقدوا أطرافهم وتقديم العلاج الطبيعي لهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع وممارسة حياتهم الطبيعية.

من جانبهما اعتبر مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالعزيز الشدادي، ورئيس هيئة مستشفى مأرب العام الدكتور محمد القباطي، أن تشغيل مركز الأطراف الصناعية والتأهيل شكل رافداً جديداً للقطاع الصحي في المحافظة .. مؤكدين أهمية استمرار عمل المركز في هذه المرحلة الاستثنائية واستمرار تقديم خدماته الطبية والعلاجية المختلفة للمئات من مبتوري الأطراف و ضحايا الحرب والألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية الارهابية و المحتاجين للعلاج الطبيعي .

بدوره استعرض مدير مركز الأطراف الدكتور عبدالكريم الوتيري تفاصيل المرحلة الخامسة من تشغيل المركز التي استمرت 8 أشهر بتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .. مشيراً إلى أن الخدمات توزعت بين أنتاج وتركيب (314) طرفاً إصطناعياً واعادة التصنيع والتقويم لعدد (100) طرفا تقويمياً بالاضافة الى تقديم خدمات العلاج الطبيعي الفيزيائي لعدد (2832) شخص من محتاجي التأهيل والتدريب الداخلي .

وأشاد الوتيري بجهود فريق المركز وطواقمه الطبية وجميع العاملين فيه وكرم المبزين منهم خلال الفترة الماضية .. مثمنا دعم مركز الملك سلمان لمركز الأطراف الذي يعد إحدى أهم بصماته الانسانية في محافظة مأرب.