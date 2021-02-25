ورشة تعريفية بخدمات الرعاية الصحية الأولية والتغذوية للنازحين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

نظمت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، الورشة التحسيسية لخرائط خدمات النازحين في الرعاية الصحية الأولية والتغذوية.



وتناولت الورشة بمشاركة 15 مديرا لفروع الوحدة التنفيذية في المحافظات، التوعية حول برامج الرعاية الصحية الأولية والتغذوية، وأنشطة شركاء الصحة وخدمات العربات الطبية المتنقلة بين أوساط النازحين وخدمات الصحة والتغذية المقدمة من الصحة ومنظمة اليونيسيف، كما جرى خلال الورشة استعراض أنشطة الوحدة التنفيذية التي تم تنفيذها في ٩٧ مديرية عبر ١٧ مكتبا رئيسيا في عدن والمحافظات و ٣٨ مكتبا فرعيا بالمديريات.

وأكد وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، ضرورة تنسيق جهود وزارة الصحة والوحدة التنفيذية لتقديم خدمات ذات أثر للنازحين لاسيما في الظروف الراهنة الصعبة التي تمر بها البلاد .. مشيرا إلى جهود وإجراءات الوزارة بشأن تنفيذ حملة لقاحات كورونا.

كما دعا إلى التنسيق مع الشركاء لتعزيز الأنشطة الصحية بين أوساط النازحين في محافظات مأرب وأبين ولحج وعدن، وكذا التدخل بالمجالات الصحية والتغذوية وعمل المسوحات اللازمة وتوسيع العمل التكاملي بالتنسيق مع السلطات المحلية.

حضر الورشة الوكيل المساعد لوزارة الصحة لقطاع السكان الدكتورة إشرق السباعي، ووكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالرقيب الحيدري، ومدير عام صحة الأسرة بوزارة الصحة الدكتور محمد راجمنار، ومنسقة الصحة بمكتب منظمة الصحة العالمية في عدن الدكتورة منال باعيس ومدير المكتب الفني بالوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين دعاء دحمان.