اجتماع في أبين يناقش الإستعدادات لتسيير قافلة إغاثية لمحافظة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقشت لجنة تسيير القافلة الاغاثية لدعم الاهالي في مدينة مآرب في إجتماعها اليوم برئاسة، الامين العام للمجلس المحلي بابين مهدي الحامد الاستعدادات الجارية لتسيير قافلة إغاثة لابناء مأرب في ظل الظروف التي خلفها تصعيد ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران الأخير على حدود المحافظة .



وفي اللقاء اكد الحامد أن تسيير هذه القافلة يأتي في إطار إستمرار محافظة ابين في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة والاغاثة في وقت الشدة لمختلف المحافظات اليمنية التي تعاني من وطأة الحرب العبثية التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية .. مشدداً على سرعة الاعداد لتسيير القافلة التي تضم مساعدات عذائية وصحية وإيوائية لاهالي مأرب الذين تشن عليهم مليشيات التمرد الحوثية حربا استهدفت مخيمات النزوح للمواطنين في مارب وما جاورها في اطار الحرب الظالمة التي فجرتها هذه المليشيات ضد الوطن اليمني .

حضر الإجتماع، مدير عام مكتب الصناعة والتجارة سالم المعلم ومدير المؤسسة الاقتصادية، جلال عبد ربه ونائب رئيس الغرفة التجارية بابين ناصر مهدي .