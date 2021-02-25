تنفيذي شبوة يدعو الى استنفار الجهود لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دعا المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة في اجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة محافظ المحافظة رئيس المكتب محمد صالح بن عديو، الى استنفار الجهود لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).



وشدد الاجتماع بحضور، الامين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشله ،ووكلاء المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق ، وسالم باعوضة وعلي الكندي وفهد الطوسلي وسالم الاحمدي ،والمستشار احمد الشامي، على ضرورة رفع جاهزية كافة المرافق الصحية بالمحافظة ومراكز الحجر فيها والسيطرة عليه..مؤكداً على اهمية تعزيز الاجراءات الوقائية داخل المنازل وخارجها خاصة في المناطق الموبؤة.

واستعرض مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور سعيد بافاضل، احاطة شاملة عن الوضع الوبائي بالمحافظة..موضحاً بان عدد الحالات المشتبه بها وصلت الى ستة وثلاثين حالة منها واحد وعشرين حالة مؤكدة و بلغ عدد الوفيات بالوباء الى عشر حالات.

كما ناقش تنفيذي شبوة، تقارير مفصلة عن النشاط السنوي لمكاتب الاعلام والثقافة والسياحة والاثار والمتاحف والحفاظ على المدن التاريخية والاذاعة والتلفزيون وهيئة الكتاب للعام الماضي 2020م..مشيداً بمهنية عمل هذه المرافق ومستوى انجازها لخططها الادارية خلال العام المنصرم ،واتخذ المعالجات المناسبة لحل ابرز المعوقات التي تواجهها.

وكرم تنفيذي شبوة مدير عام مكتب الصناعة والتجارة فهد الكويلي بدرع المحافظة كواحد من افضل قياداتها الادارية..موجهاً باعتماد معايير واختيار القيادات الادارية المبرزة في اعمالها لتكريمها من قبل المكتب في اجتماعاته الشهرية.