القوات الشرعية ستعيد "الزور" في مأرب وتدمر 3 طائرات حوثية مسيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

نجحت قوات الجيش ورجال القبائل بدعم التحالف العربي، من استعادة مناطق استراتيجية غربي محافظة مأرب، شرقي البلاد، فيما نجح في تدمير 3 طائرات بدون طيار مفخخة.



وشنت قوات الجيش ورجال قبائل مأرب، الخميس، هجوم عكسيا على مواقع مليشيات الحوثي في مديرية "صرواح" غربي المحافظة النفطية، بعد نحو 3 أسابيع من الدفاع أمام سلسلة من الهجمات البرية للانقلابيين استهدف اختراق هذا المحور القتالي تحديدا.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، إن الجيش ورجال القبائل وبدعم وإسناد من التحالف بقيادة السعودية نجحوا في استعادة بلدة "الزور" والتلال "السود" المجاورة للبلدة الاستراتيجية.

وأكد الوزير في تدوينه على "تويتر"، أن معنويات الجيش والقبائل عالية وتتقدم صوب استعادة بقية المواقع التي سيطرت عليها مليشيا الحوثي الإرهابية في هجومها المكثف مؤخرا.

في جبهة أخرى من ذات المحافظة، أعلن الجيش مقتل 17 عنصرا بصفوف مليشيات الحوثي خلال كسره هجومين عسكريين للانقلابيين شمالي غرب وجنوبي المحافظة.

واستهدف الهجوم الحوثي الأول محاور جبهات "مدغل" في مسعى للتقدم عبر بلدتي "محزام ماس" و"سائلة المخدرة"، لكن فشل في تحقيق أي اختراق بفعل المقاومة الشرسة لرجال قبائل "الجدعان" و"بني عبد" إلى جانب الجيش اليمني.

فيما استهدف الهجوم الآخر، جبهات مديرية "رحبة" جنوبي المحافظة حيث ترابط قبيلة "مراد" القوية إلى جانب الجيش اليمني.