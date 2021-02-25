تدشين دعم مشروع مكافحة الجراد الصحراوي المقدم من البرنامج السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وزيرا الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، والمياه والبيئة، الدكتور، توفيق الشرجبي، ومعهما محافظ عدن، أحمد حامد لملس، اليوم الخميس، دعم مشروع مكافحة الجراد الصحرواي باليمن، المقدم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن .



وتضمن الدعم ، خمس سيارات رباعية الدفع، و10 اجهزة تقييم متكامل، و100 جهاز رش محمول، و 500 بدلة وقائية متخصصة لعمليات الرش، و 10 حقائب اسحابية، و 10 طن من مبيدات الجراد ، وخمس خزانات مبيدات مخصصة للعربات بسعة 600 لتر مزوادة بأجهزة الرش ، وخمسة مولدات كهربائية وخيم لممارسة الأعمال .

وفي التدشين، اشاد الوزير السقطري، بدور وجهود المملكة العربية السعودية ممثلة بالبرنامج السعودي للتنمية في تقديم الدعم اللازم لكافة القطاعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات اليمنية، وخصوصا القطاع الزراعي من خلال تقديم المعدات والأجهزة اللازمة والضرورية لعملية مكافحة الجراد الصحرواي الذي يشكل أكبر تهديد على المحاصيل الزراعية والأمن الغذائي في اليمن .

من جانبه أوضح مدير مكتب البرنامج السعودي للتنمية في عدن المهندس أحمد مدخلي ، أن هذا الدعم يعتبر أولى ثمار الاتفاقية التي وقعت بين البرنامج السعودي للتنمية ووزارة البيئة والمياة والزراعة بالمملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الزراعة والري ومنظمة الفاو، لتسخير كافة الامكانيات المتاحة لدعم اليمن، والحفاظ على الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية والحد من تداعيات انتشار الجراد الصحراوي في اليمن .. مؤكدا بأن البرنامج يعمل على تعزيز الأمن الغذائي في عدن وتحسين الانتاج الزراعي لما يحقق الاكتفاء الذاتي .

بدوره أشار مدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، في عدن الدكتور وليد صالح، إلى أن المنظمة تولي أهمية خاصة لإدارة ومكافحة الجراد الصحراوي لما له من أهمية في حماية المحاصيل الزراعية في اليمن .. مضيفاً أن بعض الدول إستجابت لنداء المنظمة في تقديم المساعدة للسيطرة على انتشار الجراد في اليمن، وتوفير المعدات اللازمة للمكافحة .

ولفت إلى أن المنظمة سلمت بدعم من السعودية في وقت سابق لوزارة الزراعة 3 سيارات خاصة بالمشروع، ونفذت دورة تدريبية لعدد 20 كادر متخصص بعملية المسح ومكافحة الجراد في ( عدن ، لحج ، أبين ، شبوة ، حضرموت والمهرة )، كما سيتم خلال الاشهر القادمة البدء بمشروع متكامل لمكافحة الجراد ممول من البنك الدولي سيعمل على بناء مراكز لمكافحة الجراد في مواقع التكاثر الصيفي والشتوي وتجهيزه بالمعدات اللازمة .