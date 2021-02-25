مناقشة الخطة العاجلة لمواجهة الموجة الثانية لجائحة كورونا في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع موسع عقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة مدير عام الصحة في عدن الدكتور علي عبدالله صالح، وضم مدراء مكاتب الصحة بالمديريات الخطة العاجلة لمواجهة ألموجة الثانية لجائحة كورونا.



وتضمنت الخطة التوزيع السكاني والإداري لمديريات محافظة عدن وتوزع المنشآت الصحية فيها، والمهام الملقاة على مكتب الصحة ومهام اللجان الفنية والطوارئ وخطط الوقاية قبل الوباء، إضافة إلى خطط الترصد والإنذار المبكر وإجراءات مكافحة انتقال العدوى للأفراد المخالطين للمريض والمستشفيات والاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى والاحتياجات المطلوبة فنيا وبشريا لتنفيذ ذلك.

وأكد مدير عام صحة عدن، على ضرورة مساهمة منظمات المجتمع المدني بتعزيز عمل مراكز العزل واللجان المجتمعية لرصد الحالات والإبلاغ عنها وتأهيل الكادرات المضافة واستدعاء المدربين السابقين .. مشيرا إلى العمل على تحديد نقاط الفرز الرئيسية والفرعية في المجمعات وخلق شراكة فاعلة مع المؤسسات المحلية واستغلال ما هو متاح وتنفيذ الخطة بحدودها الدنيا للحفاظ على الخدمات الصحية في المرافق الصحية وضمان استمرارها .. لافتا إلى أن الخطة تأتي استجابة للتوجيهات الوزارية القاضية برفع درجة الاستعدادات لمجابهة الموجة الثانية من كورونا.

حضر الاجتماع نائب مدير عام مكتب الصحة بعدن الدكتور محمد ربيد ونائب مدير الصحة بعدن لشؤون المديريات الدكتور شكري عباد.